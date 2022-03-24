В орловской библиотеке им. Пришвина открылась выставка самодельных кукол

В орловской библиотеке им. Пришвина открылась выставка кукол. Их смастерила жительница Глазуновского района Нина Кеблярини. Прообразами кукол стали её земляки, например, участники ансамбля «Приокские родники». Есть и герои сказок, имеющие отношения к жителям Глазуновки. Так, Баба Яга, представленная в экспозиции, была подарена директору глазуновского центра «Юность» за блистательное исполнение роли страшной колдуньи из русских народных сказок.
Выставку уже посетили ученики школы № 11 города Орла. Ребятам рассказали об истории и значении самодельных тряпичных кукол, а также предложили самим поучаствовать в изготовлении кукол-закруток.