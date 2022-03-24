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13:07, 24 марта 2022 года В орловской библиотеке им. Пришвина открылась выставка самодельных кукол Выставка посвящена Году народного искусства и нематериального культурного наследия.





В орловской библиотеке им. Пришвина открылась выставка кукол. Их смастерила жительница Глазуновского района Нина Кеблярини. Прообразами кукол стали её земляки, например, участники ансамбля «Приокские родники». Есть и герои сказок, имеющие отношения к жителям Глазуновки. Так, Баба Яга, представленная в экспозиции, была подарена директору глазуновского центра «Юность» за блистательное исполнение роли страшной колдуньи из русских народных сказок. В орловской библиотеке им. Пришвина открылась выставка кукол. Их смастерила жительница Глазуновского района Нина Кеблярини. Прообразами кукол стали её земляки, например, участники ансамбля «Приокские родники». Есть и герои сказок, имеющие отношения к жителям Глазуновки. Так, Баба Яга, представленная в экспозиции, была подарена директору глазуновского центра «Юность» за блистательное исполнение роли страшной колдуньи из русских народных сказок. Выставку уже посетили ученики школы № 11 города Орла. Ребятам рассказали об истории и значении самодельных тряпичных кукол, а также предложили самим поучаствовать в изготовлении кукол-закруток.



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Татьяна Тимохина





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