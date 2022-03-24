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17:38, 24 марта 2022 года Орловские учёные-селекционеры готовы к прорыву В НИИ зернобобовых и крупяных культур заверили: санкции вдохновят на новые открытия. Чем уже гордятся селекционеры, и что ещё предстоит сделать, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.





Орловские селекционеры вывели в 2021 году и отдали на испытание новый сорт гречихи - татарскую. На подходе еще несколько. Гречиха выносливая и устойчивая к болезням культура, обработка ядохимикатами запрещена, удобрения вносятся до посева, поскольку опыляется пчелами. В этом году в научном центре под семена заложено порядка 1000 гектаров.



Андрей Полухин, директор федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур: «Дефицитом она вряд ли станет, потому что практически по всем ресурсам, которые требуются для её эффективного возделывания, у нас полная импортонезависимость. Из десяти наиболее высеваемых в стране сортов шесть являются сортами селекции нашего научного центра».

Если говорить о гречихе, то семенами обеспечены на сто процентов. Что касается зернобобовых, здесь есть доля импорта.



Андрей Полухин, директор федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур: «Вопросы есть: где то 50 на 50 по гороху, по сое, есть сложности по сахарной свекле и картофелю».

В центре уверяют, в плане науки санкции вдохновят на новые открытия. В прошлом году институт принял участие в национальном проекте «Наука и университеты» - обновили оборудование. Оптический сортировщик обошёлся в 5 миллионов рублей. С ним качество семян вышло на новый уровень. Теперь сортируют не только по размеру, но и по цвету. Производительность фотосепаратора пять тонн в час.



Обрабатывают на новом оборудовании, которое, кстати, российского производства, не только зернобобовые, но и крупяные культуры. В НИИ отлично понимают, что запрос от сельхозпроизводителей сейчас станет на порядок больше, и учёные к этому подходят с большим энтузиазмом.



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Анна Вайсергисер





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