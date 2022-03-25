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18:35, 25 марта 2022 года Сегодня в Орле прошла военно-патриотическая игра «Зарничка» Юные пионеры продемонстрировали свои теоретические знания, практические навыки и таланты. За игрой наблюдала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.





В этом году исполняется 100 лет со дня рождения пионерии. Этому событию посвящают множество мероприятий. Одно из них прошло сегодня в Орле. Во Дворце пионеров и школьников состоялась военно-патриотическая игра «Зарничка». Участники должны были проявить себя в семи конкурсах - блеснуть историческими знаниями, пройти полосу препятствий, продемонстрировать строевую подготовку, спеть песню.



Как отмечают организаторы, военно-патриотические игры у школьников пользуются популярностью. В «Зарничке» принимают участие самые подготовленные - победители районных этапов.



Наталья Марушкина, директор Дворца пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина: «Игра учит быть их честными, мужественными, стойкими. Это наши будущие защитники, и мы говорим им: получайте знания, ведите здоровый образ жизни - для того, чтобы быть успешными».

Победа в конкурсе даёт возможность ребятам часть летних каникул сделать особенно запоминающимися.



Галина Зубова, председатель областной пионерской организации «Орлята»: «Победитель получает не только почётную грамоту департамента, не только победный кубок, но и бесплатную путёвку на летнюю смену лидеров детского движения в один из детских орловских центров».



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Юлия Опанасюк





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