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10:05, 28 марта 2022 года В Орловской области подтопило первый низководный мост Речь идет о переправе через Оку в районе деревни Городище.





В Орловской области подтопило первый низководный мост – переправу через Оку в районе деревни Городище Мценского района. Жизнеобеспечение населения не нарушено, есть объездные пути, – сообщили в ГУ МЧС России.



Объезд доступен по маршруту Городище – Апальково – Отрадинское. Также для перехода через реку имеется подвесной пешеходный мост в 50 метрах.



Существует угроза затопления низководных мостов в Залегощенском, Мценском, Новосильском, Ливенском районах, Орловском муниципальном округе, а также садовых участков в городе Орле и Орловском районе.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области



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Артём Ежаков





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