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10:05, 28 марта 2022 года
В Орловской области подтопило первый низководный мостРечь идет о переправе через Оку в районе деревни Городище.
В Орловской области подтопило первый низководный мост – переправу через Оку в районе деревни Городище Мценского района. Жизнеобеспечение населения не нарушено, есть объездные пути, – сообщили в ГУ МЧС России.
Объезд доступен по маршруту Городище – Апальково – Отрадинское. Также для перехода через реку имеется подвесной пешеходный мост в 50 метрах.
Существует угроза затопления низководных мостов в Залегощенском, Мценском, Новосильском, Ливенском районах, Орловском муниципальном округе, а также садовых участков в городе Орле и Орловском районе.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
Артём Ежаков