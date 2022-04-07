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11:45, 7 апреля 2022 года

В Орловской области планируют выпустить пробную партию первой российской инсулиновой помпы

Прибор разработали специалисты Болховского завода полупроводниковых приборов.


Болховский завод полупроводниковых приборов готовится к выпуску пробной партии первой отечественной инсулиновой помпы собственной разработки «БЭТА», – сообщает региональный информационный портал. Регистрационное удостоверение прибор для непрерывного подкожного введения инсулина получил в прошлом году. «БЭТА» имеет ряд преимуществ перед зарубежными аналогами.
«Она легче, выше по уровню управления, в ней более удобный интерфейс, эргономика. Мы сделали ее универсальной: не только для инсулиновых инъекций, но и для введения любых препаратов, когда требуется точность микродозы, к примеру, в косметологии. По отношению к зарубежным аналогам ее дозировка инсулина самая маленькая, что позволяет впрыскивать более точную дозу для конкретного человека, в том числе и для детей. Существенно и ценовое преимущество», – говорит один из создателей помпы Юрий Дюжий.
Разработке болховских специалистов еще предстоит пройти лицензирование в Росздравнадзоре, а затем полноценной зайти на рынок.

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Артём Ежаков


 
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