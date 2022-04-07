В Орловской области планируют выпустить пробную партию первой российской инсулиновой помпы

Прибор разработали специалисты Болховского завода полупроводниковых приборов.

«Она легче, выше по уровню управления, в ней более удобный интерфейс, эргономика. Мы сделали ее универсальной: не только для инсулиновых инъекций, но и для введения любых препаратов, когда требуется точность микродозы, к примеру, в косметологии. По отношению к зарубежным аналогам ее дозировка инсулина самая маленькая, что позволяет впрыскивать более точную дозу для конкретного человека, в том числе и для детей. Существенно и ценовое преимущество», – говорит один из создателей помпы Юрий Дюжий.