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13:00, 7 апреля 2022 года

Генпрокуратура требует признать геноцидом массовые убийства в Орловской области в годы Великой Отечественной войны

По поручению главы ведомства Игоря Краснова региональный прокурор Алексей Тимошин направил соответствующий иск.


Генпрокуратура РФ требует признать геноцидом массовые убийства в Орловской области в годы Великой Отечественной войны. По поручению главы ведомства Игоря Краснова региональный прокурор Алексей Тимошин направил соответствующий иск.

Регион находился под оккупацией в период 1941 – 1943 годов. Впоследствии в районе деревень Погорельцево Шаблыкинского района, 3-е Н-Долгое Должанского района, Пешково Знаменского района Орловской области были обнаружены массовые захоронения мирного населения и военнопленных, убитых фашистскими захватчиками. Подтверждены факты пыток и истязательств над жителями СССР.

Одним из карательных отрядов, созданных по указанию командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Шлеммера, стало подразделение «Украинская компания» под руководством экс-офицера Красной Армии Николая «Гетмана» Мирошниченко. Только в Знаменском районе Орловской области на их руках кровь более 170 жителей, включая младенцев, женщин и стариков.

Всего за период временной оккупации Орловщины фашистскими захватчиками и их пособниками истреблено не менее 421 750 человек, угнано в Германию на каторжные работы более 56 400 человек.

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Артём Ежаков


 
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