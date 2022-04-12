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18:26, 12 апреля 2022 года Орловские ученые изучают реакции организма человека, находящегося в космосе Исследования проводятся на базе Орловского гоуниверситета.





Сегодня Россия отмечает День космонавтики. Покорить Вселенную человечество мечтает уже не одно десятилетие, изучая возможности для дальних полетов. Сейчас в Орле, в центре биомедицинской фотоники Орловского госуниверситета уже провели ряд экспериментов, один из которых посвящен изучению циркуляции крови и насыщению тканей кислородом в голове и кончиках пальцев человека при адаптации организма в невесомости.



Как рассказали орловские ученые, в декабре прошлого года вместе с космонавтом Александром Мисуркиным на орбиту отправлялись специальные приборы, фиксирующие микроциркуляцию крови. На основе полученных данных ученые рассчитывают найти способы нивелирования негативного эффекта от невесомости. Это исследование поможет расширить горизонты освоения космоса и улучшить подготовку.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ (партия «Единая Россия»): «Космос становится для нас действительно ближе, потому что те исследования, которые были проведены, позволят более качественно готовить космонавтов и проводить подготовку туристов, которые желают посмотреть на нашу Землю с космической орбиты».





Елизавета Капырина





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