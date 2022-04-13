Экс-руководитель «Орелгосзаказчика» и его подчиненный обвиняются в превышении должностных полномочий

Уголовное дело связано с выполнением работ по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря «Ветерок».

Бывшему руководителю казенного учреждения Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» и бывшему главному специалисту отдела строительного контроля предъявлено окончательное обвинение в совершении ими преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).



Следствием установлено, что указанные должностные лица, зная, что работы по строительству ФОКа в лагере «Ветерок» не выполнены, а часть работ выполнена с нарушением строительных норм и не подлежит приемке, осуществили их приемку и оплату на сумму свыше 22 миллионов рублей, а также последующую незаконную приемку объекта.

