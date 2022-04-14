четверг 14.04.2022 19:29:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:08, 14 апреля 2022 года

Орловец получил 4 года и 6 месяцев колонии за применение насилия в отношении представителя власти

Преступление было совершено год назад на территории одной из заправочных станций областного центра.


25-летний житель Орла осужден за применение насилия в отношении представителя власти. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительном учреждении общего режима.

Инцидент произошел 15 апреля 2021 года в Северном районе Орла на одной из АЗС. Росгвардейцев вызвали на место сигналом «тревожной» кнопки. На станции произошел конфликт, который развязали двое орловцев. Оба не подчинились требованиям силовиков и попытались скрыться на машине. При этом водитель умышленно сбил росгвардейца и не менее 5 метров протащил его на капоте автомобиля. Затем парень остановился, и коллега пострадавшего оперативно перекрыл проезд служебным автомобилем. Силовик получил ушибы правой руки.

Как сообщает сайт следственного комитета, это не единственное уголовное дело осужденного. Правоохранители расследуют еще одно преступление с его участием - насильственные действия сексуального характера.


Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.