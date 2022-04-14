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17:08, 14 апреля 2022 года Орловец получил 4 года и 6 месяцев колонии за применение насилия в отношении представителя власти Преступление было совершено год назад на территории одной из заправочных станций областного центра.





25-летний житель Орла осужден за применение насилия в отношении представителя власти. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительном учреждении общего режима.



Инцидент произошел 15 апреля 2021 года в Северном районе Орла на одной из АЗС. Росгвардейцев вызвали на место сигналом «тревожной» кнопки. На станции произошел конфликт, который развязали двое орловцев. Оба не подчинились требованиям силовиков и попытались скрыться на машине. При этом водитель умышленно сбил росгвардейца и не менее 5 метров протащил его на капоте автомобиля. Затем парень остановился, и коллега пострадавшего оперативно перекрыл проезд служебным автомобилем. Силовик получил ушибы правой руки.



Как сообщает сайт следственного комитета, это не единственное уголовное дело осужденного. Правоохранители расследуют еще одно преступление с его участием - насильственные действия сексуального характера.





Орловское Информбюро





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