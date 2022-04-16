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15:00, 16 апреля 2022 года В парке Победы появились именные липы в память о подвиге погибших на Украине уроженцев Орла Сегодня прошла акция «Сад Памяти».





Сегодня в парке Победы появились именные липы в память о подвиге погибших на Украине уроженцев Орла - кавалеров Ордена Мужества Егора Канатникова, Никиты Матюшева и Артура Шадрина. Возле мемориальной часовни деревья посадили родители этих ребят.



Кроме того, в честь советских солдат и офицеров, павших в годы Великой Отечественной войны, участники акции «Сад Памяти» высадили еще 47 молодых лип.





Орловское Информбюро





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