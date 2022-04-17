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12:32, 17 апреля 2022 года В программе детского туристического кешбэка участвуют 5 загородных лагерей Орловской области Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая и до 30 сентября включительно.





В 2022 году продолжает действовать программа детского туристического кешбэка, благодаря которой можно возместить часть стоимости путевки.



Правила программы в новом сезоне остаются прежними: родители покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты «Мир» и в течение пяти дней получают на нее 50 % от потраченных средств. Максимальный размер возврата - 20 тысяч рублей.



Как сообщает информационный портал Орловской области, в программе детского туристического кешбэка участвуют 5 загородных лагерей Орловской области.



Узнать, участвует ли выбранный лагерь в программе, можно на портале «мирпутешествий.рф». Кстати, впервые в проекте детского кэшбека примут участи палаточные лагеря.



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Орловское Информбюро





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