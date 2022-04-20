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17:47, 20 апреля 2022 года Андрей Клычков: Орловская область готовит предложения по изменениям федерального законодательства в сфере регулировки цен Губернатор Орловской области сообщил об этом в прямом эфире в Telegram-канале «Политесса Кислицына».





Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков ответил на вопросы политолога Экспертного института социальных исследований Дарьи Кислицыной.



Глава Орловщины рассказал, как на региональном уровне реализуются меры поддержки граждан и бизнеса в условиях санкционного давления, как орловские предприятия адаптируются к западным санкциям. В частности, один из вопросов касался цен на продукты и возможностей их регулирования. Андрей Клычков отметил, что цены на некоторые продукты выросли - в некоторых случаях из-за ажиотажного спроса, например, на сахар. Не отменяется и фактор сезонности. Что удалось обеспечить, так это доступную стоимость социального хлеба. Однако, по словам губернатора, у него нет никаких полномочий, кроме мониторинга ситуации на рынке.



Андрей Клычков: «У меня никаких полномочий нет, кроме как поговорить. УФАС работает, собирает материалы, пытается регулировать ситуацию. Но мы ходим по замкнутому кругу, а его нужно разрушать. Для регулирования цен нужна законодательная база».

Губернатор отметил, что планируется выйти на федеральный уровень с предложением по корректировке законодательства в сфере ценового регулирования.





Орловское Информбюро





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