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10:12, 21 апреля 2022 года Мигранты ожидают изменений в трудовом законодательстве РФ, чтобы легально получить работу Каждый третий взрослый, кому пришлось покинуть свои дома в ЛНР и ДНР, заинтересован в работе. И уже около сотни орловских работодателей готовы предоставь для них рабочие места. Как получить работу, на какую зарплату можно рассчитывать, есть ли возможность переобучения? На эти и другие вопросы ответила начальник отдела организации трудоустройства и специальных программ управления службы занятости Орловской области Марина Мельникова.





В Орловскую область прибыли сотни эвакуированных из ЛНР и ДНР людей. Как ваша служба с ними взаимодействует? - Во всех пунктах размещения граждан работают мобильные выездные группы службы занятости, проводится анкетирование прибывших. Из 607 граждан трудоспособного возраста 400 прошли анкетирование, по результатам которого 260 человек заинтересованы в трудоустройстве. Есть ли для них вакансии, и готовы ли наши работодатели их принимать? - Работодатели Орловской области готовы принимать к себе на работу граждан, прибывших из ДНР и ЛНР. В настоящее время 98 работодателей изъявили желание трудоустроить людей. Службой занятости сформирована база вакансий. В настоящее время имеется порядка 800 для трудоустройства данных граждан. В основном это предприятия сельскохозяйственного блока и промышленные предприятия. Это хорошие вакансии, заработная плата - средняя по региону, иногда даже выше. Работодателями организован подвоз граждан до места работы. Также есть работодатели, которые предоставляют свои вакансии с возможностью проживания либо на территории предприятия, либо с оплатой аренды квартир. Также есть работодатели, которые готовы оплатить повышение квалификации либо обучение. Получается, что есть и вакансии, и желающие работать. Но почему же нет людей, которые уже трудоустроены? - Исходя из статуса данных граждан, а это лица, вынужденно приехавшие в Орловскую область, являлись для нас гражданами иного государства, и соответственно они не имели статуса гражданина РФ. Не у всех беженцев есть паспорта гражданина Российской Федерации, соответственно к ним не могут быть применены нормы трудового законодательства. В настоящее время на федеральном уровне этот вопрос прорабатывается, и в ближайшее время будет издан нормативно-правовой акт, в соответствии с которым процесс трудоустройства данных граждан будет гораздо упрощен. Что конкретно нужно человеку, чтобы устроиться на работу на территории Орловской области? - Для легального трудоустройства на территории РФ гражданами иностранного государства необходимо иметь патент. С этим связаны основные трудности, которые сейчас испытывают люди, прибывшие из ДНР и ЛНР. НО при изменении трудового законодательства они будут приравнены по трудовым правам к гражданам РФ, и тогда процедура трудоустройства и оказания им всех государственных услуг, оказываемых службой занятости, будет гораздо упрощена. У людей есть дипломы подтверждающие профессию, но, как правило, они на украинском языке. Как быть в этой ситуации? - До настоящего времени эти дипломы не приравнены к диплом государственного образца, в связи с чем их необходимо перевести на действующий государственный язык РФ. Служба занятости работает с каждым гражданином по трудоустройству индивидуально. Для этого в пункты временного размещения выезжают мобильные группы службы занятости. Те, кто приехал самостоятельно и не проживает в ПВР, могут обратиться в ближайший центр занятости, где им будет оказана услуга по поиску работы, будет представлена вся информация о рынке труда, о вакансиях и о процедуре трудоустройства для граждан, прибывших из иного государства.



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Татьяна Тимохина





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