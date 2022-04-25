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15:00, 25 апреля 2022 года

В Орле начинается акция по раздаче Георгиевских ленточек

Символ Победы можно получить вплоть до 9 мая.


С 25 апреля по 9 мая в Орле пройдет традиционная акция по раздаче Георгиевских ленточек, – сообщает сайт мэрии. Волонтеры и активисты в рабочие дни будут вручать желающим символ Победы. Найти их можно с 17:00 до 18:00 в следующих точках: в парке Победы; на бульваре Победы у памятника генералу Горбатову; у памятника Героям-комсомольцам Орловщины; на пересечении ул. Разведчика Воробьёва и бульвара Молодёжи; в сквере Танкистов; около КДЦ «Металлург». Всего планируется раздать 20 тысяч ленточек.

Тем временем мэр Юрий Парахин рассказал губернатору Андрею Клычкову о подготовке к празднованию Дня Победы. В рамках торжеств запланированы различные мероприятия, включая торжественное шествие войск Орловского территориального гарнизона и юнармейцев, «Бессмертный полк» в традиционном формате, а также праздничный салют. С подробным планом торжеств в областной столице можно ознакомиться здесь. Музеи, библиотеки и другие культурные учреждения подготовили к 9 мая ряд выступлений и экспозиций.

 



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Артём Ежаков


 
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