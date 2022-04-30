Орловцам напоминают об активности клещей

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13:07, 30 апреля 2022 года
Орловцам напоминают об активности клещейЭта информация актуальна в течение майских праздников, когда многие решат провести время на природе.
Как сообщил накануне руководитель департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов, Орловщина остается регионом, относительно благополучным по клещевому энцефалиту. Тем не менее, собираясь провести время на природе, стоит предпринять меры безопасности:
- Правильная одежда и обувь. Одежда должна максимально закрывать кожу. Обувь стоит выбрать с высоким голенищем. Брюки нужно заправить в носки. Лучше надевать светлую одежду, потому что насекомые будут на ней заметнее.
- Надлежит избегать прогулок по высокой траве, среди кустов.
- Основная задача – не дать клещу присосаться к коже. Регулярный осмотр позволит вовремя заметить паразита: считается, если клещ присосался менее 24 часов назад, передача бактерий маловероятна.
- При укусе клещей следует обращаться в медицинские организации по месту жительства. В травмпунктах правильно извлекут клеща и отправят его на экспертизу.
Перед праздниками в Орле территория Детского парка подверглась противоклещевой обработке. Об этом сообщала администрация города Орла.
Орловское Информбюро