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14:35, 2 мая 2022 года

Орловцам предложили поделиться мнением о «подарке новорожденному»

На прошлой неделе губернатор Андрей Клычков объявил о введении меры поддержки для семей, в которых появился ребенок – сертификат на 5 тысяч рублей. Департамент социальной защиты населения интересует мнение жителей региона о том, в каком виде предпочтительнее выдавать помощь – в денежном или натуральном. Также у орловцев спросили, что должно входить в набор помощи новорожденному.


Департамент социальной защиты населения Орловской области объявил о голосованиях, посвященных так называемому «подарку новорожденному». На прошлой неделе губернатор Андрей Клычков объявил о введении меры поддержки для семей, в которых появился ребенок – сертификат на 5 тысяч рублей. Департамент социальной защиты населения интересует мнение жителей региона о том, в каком виде предпочтительнее выдавать помощь – в денежном или натуральном. Также у орловцев спросили, что должно входить в набор помощи новорожденному.

Поделиться мнением орловцы могут до 9:00 4 мая. Голосования доступны по ссылкам:

Что бы вы хотели увидеть в наборе для новорожденного?

Что бы вы хотели получить при рождении ребёнка?



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Артём Ежаков


 
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