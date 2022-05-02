Орловцам предложили поделиться мнением о «подарке новорожденному»

На прошлой неделе губернатор Андрей Клычков объявил о введении меры поддержки для семей, в которых появился ребенок – сертификат на 5 тысяч рублей. Департамент социальной защиты населения интересует мнение жителей региона о том, в каком виде предпочтительнее выдавать помощь – в денежном или натуральном. Также у орловцев спросили, что должно входить в набор помощи новорожденному.