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10:00, 5 мая 2022 года Егор Строев награжден орденом Александра Невского Указ о вручении государственной награды подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.





За большой вклад в развитие Орловской области и многолетнюю плодотворную деятельность экс-губернатор региона и Почётный Председатель Совета Федерации Егор Семёнович Строев указом президента РФ Владимира Путина награжден орденом Александра Невского. Соответствующий документ уже подписан главой государства и опубликован на официальном портале правовой информации.



В 1996 году Егор Семёнович был избран председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Имеет звание «Почётного Председателя Совета Федерации». Доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук. В 90-х – начале 2000-х годов возглавлял Орловскую область. Строев оставил парламентскую деятельность в сентябре 2014 года. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».



25 февраля Егор Семёнович Строев отметил 85-летний юбилей.





Артём Ежаков





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