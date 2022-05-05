Абрам Миркин принимает поздравления с Днем Победы

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18:13, 5 мая 2022 года
Абрам Миркин принимает поздравления с Днем ПобедыВетерану Великой Отечественной войны в июле 2021 года исполнился 101 год.
Сегодня, орловский ветеран Абрам Миркин получил поздравления с Днем Победы. Легендарного защитника Ленинграда поздравила первый заместитель мэра Орла Ирина Проваленкова.
Абрам Миркин, отправившись на фронт 20-летним мальчишкой, прошел всю войну от первого до последнего дня, принимал участие в боях за Ленинград. Весть о победе услышал одним из первых, на боевом дежурстве. Он удостоен орденов Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и другими боевыми наградами.
В победном 1945-м переехал в Орел. Женился, вырастил детей, сейчас уже подрастают правнуки. В 97 лет с легкостью сдал нормы ГТО. В июле минувшего года ему исполнился 101 год.
9 мая 2021 года Абрам Миркин присутствовал на Параде Победы на Красной площади в Москве.
Фото пресс-службы администрации города Орла
Орловское Информбюро