четверг 5.05.2022 20:59:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

18:13, 5 мая 2022 года

Абрам Миркин принимает поздравления с Днем Победы

Ветерану Великой Отечественной войны в июле 2021 года исполнился 101 год.


Сегодня, орловский ветеран Абрам Миркин получил поздравления с Днем Победы. Легендарного защитника Ленинграда поздравила первый заместитель мэра Орла Ирина Проваленкова.

Абрам Миркин, отправившись на фронт 20-летним мальчишкой, прошел всю войну от первого до последнего дня, принимал участие в боях за Ленинград. Весть о победе услышал одним из первых, на боевом дежурстве. Он удостоен орденов Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и другими боевыми наградами.

В победном 1945-м переехал в Орел. Женился, вырастил детей, сейчас уже подрастают правнуки. В 97 лет с легкостью сдал нормы ГТО. В июле минувшего года ему исполнился 101 год.

9 мая 2021 года Абрам Миркин присутствовал на Параде Победы на Красной площади в Москве.

Фото пресс-службы администрации города Орла

Читайте также:Война и мир Абрама Миркина

Абрам Миркин: «Жизнь в сто лет только начинается!»

Абрам Миркин: «Парад прошел на высшем уровне!»



Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.