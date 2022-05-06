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13:16, 6 мая 2022 года Родителям орловских солдат, погибших на Украине, вручили ордена Мужества сыновей Государственные награды Егора Канатникова, Никиты Матюшева и Артура Шадрина вручили их близким в ходе церемонии поднятия Красного флага над домом № 5 по площади Мира.





Родителям погибших в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины Егора Канатникова, Никиты Матюшева и Артура Шадрина сегодня вручили ордена Мужества сыновей. Государственные награды вручили в ходе церемонии поднятия Красного флага над домом № 5 по площади Мира. «Мы скорбим вместе с вами и всегда будем помнить подвиг земляков, которые до конца выполнили свой воинский долг перед Родиной, предотвращая прямую угрозу независимости и будущему России», – почтил память орловцев губернатор Андрей Клычков.



Фото: соцсети Андрея Клычкова



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Артём Ежаков





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