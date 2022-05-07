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8:00, 7 мая 2022 года Сегодня – День радио Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ГТРК «Орел».





Ежедневно «Радио России. Орел» вещает почти три часа. В эфир выходят новости, авторские программы и беседы с интересными людьми. Всё это делается усилиями одиннадцати человек. Пять из них – журналисты, и каждый по очереди выступает в роле ведущего, корреспондента и автора программы.



Максим Шилов, шеф-редактор «Радио России. Орёл»: «Это дает большое профессиональное развитие для журналиста, и, мне кажется, такое понятие как выгорание нашему коллективу не свойственно».

Больше половина программ – интерактивны, то есть выходят в прямом эфире, во время которого слушатели могут позвонить и задать вопрос или прокомментировать обсуждаемую тему.



Ирина Мельникова в прямом эфире общается с гостями в прямом эфире ежедневно. Она - журналист нового поколения, в редакции работает меньше года. Но то, что это - её, поняла сразу.



Ирина Мельникова, корреспондент «Радио России. Орел»: «Такая благоприятная здесь почва для творчества, и общение с приятными людьми. Это окрыляет, и у этих мудрых людей я учусь сама».

Гостьи студии признаются: на местном радио любят не только выступать, но и слушать его.



Анжела Чернышева, заведующая Домом-музеем Т. Н. Грановского: «Когда идут репортажи с известными людьми, тогда я всё бросаю и слушаю от начала до конца всю передачу. И приятно, что меня может услышать моя мама».

Наталья Меркурьева, директор духовно-православного центра «Вятский Посад»: «Люблю ваши интеллектуальные передачи, аналитические, люблю встречи с гостями, которые здесь проходят».

Юрий Лёвин работе на радио посвятил уже четверть века. За последние 20 лет радиотехнологии сильно изменилась: компьютеризация и цифровизация дают куда больше возможностей и авторам, и слушателям. «Радио России. Орел» теперь есть в соцсетях.



Юрий Лёвин, корреспондент «Радио России. Орёл»: «Главные передачи вывешиваются на нашей странице, их можно слушать. Это уже солидный архив, более 1000 передач, и всё движется к тому, что у нас будет тысяча подписчиков».

Григорий Николаев на этой неделе - на новостях: собирает информацию, формирует выпуски и сам их ведет. Он уверен, что радиовещание и сегодня нисколько не утратило актуальности.



Григорий Николаев, корреспондент «Радио России. Орёл»: «Многие молодые люди сидят на видеохостингах, слушают интервью известных людей, они их даже не смотрят, а слушают фоном, и это тоже радио. Поэтому радио было, есть и будет. Может быть, оно какие-то другие формы будет принимать, но, я думаю, оно никуда не уйдет».

«Радио России. Орёл» звучит на всей территории области в диапазоне 102.3 ФМ в Орле и 67.19 УКВ в Ливнах, для тех, кто пропустил эфир - страничка в интернете.



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Татьяна Тимохина





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