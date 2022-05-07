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13:33, 7 мая 2022 года Под Болховом возрождают яблоневый сад помещиков Телегиных Инициатива принадлежит ООО «Злынский конезавод».





Как сообщает информационный портал Орловской области со ссылкой на гендиректора Злынского конезавода Александра Панина, принято решение возродить сад помещиков Телегиных. Работы уже начались - выпилен сухостой, проведена ревизия деревьев. Сохранят 20 яблонь. К 10 деревьям планируется привить молодые побеги. В настоящее время ведется планировка территории с целью дальнейшей высадки деревьев.



Александр Панин, гендиректор Злынского конезавода: «Мы хотим сделать народный сад. Это значит, что деревья будут высаживать наши гости и жители региона».

Каждая молодая яблонька будет иметь соответствующую бирку и координаты, зафиксированные на электронной схеме, которая появится на сайте конезавода. Все права на плоды останутся за владельцами яблонь, как и обязанности по уходу за саженцами. Таким образом, люди будут действительно считать такой народный сад своим личным. Как сообщил Панин, первые яблони посадят гости из Москвы.



Конный завод, названный впоследствии Злынским, был основан статским советником Василием Николаевичем Телегиным в начале 1870-х годов. Завод дважды переезжал, пока в 1903 г. не обосновался в селе Злынь Болховского уезда.



Василий Телегин начал с разведения рысаков орловской породы. Ему на смену пришел сын Николай Васильевич, которому было суждено составить славу крепнущего Злынского конного завода.



В 2022 году Злынскому конезаводу исполняется 150 лет.



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Орловское Информбюро





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