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14:44, 7 мая 2022 года

Под Мценском стартовал ремонт уникального школьного здания

Школа занимает двухэтажное каменное здание - бывший дом дворян Шеншиных.


Под Мценском, в деревне Волково находится усадьба дворян Шеншиных, ближайших родственников Афанасия Фета. Сейчас в усадебном доме располагается Краснооктябрьская школа. На днях там стартовали ремонтные работы. Капремонт ведется в рамках региональной программы «Образование в Орловской области». Здание – уникальное, поэтому проведение работ обсудили с замдиректора Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС, доктором исторических наук, профессором Виктором Ливцовым.

Как сообщает администрация Мценского района, в одном из помещений школы планируется сделать музейную комнату, где все желающие смогут познакомиться поближе с культурными артефактами рода Шеншиных.

Ведутся работы по благоустройству и в усадебном парке. На данном этапе проводится расчистка территории под будущие зоны отдыха.

Фото: администрация Мценского района

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Село Волково, где находится усадьба Шеншиных, претендует на получение статуса исторического поселения регионального значения



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