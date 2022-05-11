Корреспондент и оператор ГТРК «Орел» стали победителями конкурса на лучшее освещение национальных проектов в Орловской области

Церемония награждения прошла в администрации Орловской области.

В Орловской области впервые прошел конкурс, направленный на популяризацию национальных проектов. На конкурс поступило более 70 творческих работ и информационных материалов - статьи, телевизионные передачи, новостные сюжеты, событийные циклы передач, тематические рубрики, созданные в электронных СМИ, а также материалы, размещенные в социальных сетях.



В номинации «Телевизионная журналистика» (направление «Виден результат») награду получили сотрудники ГТРК «Орел» - корреспондент Анна Вайсергисер и оператор Андрей Максимов. Они представили сюжет , посвященный технопарку «Кванториум».