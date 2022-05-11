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18:38, 11 мая 2022 года

Корреспондент и оператор ГТРК «Орел» стали победителями конкурса на лучшее освещение национальных проектов в Орловской области

Церемония награждения прошла в администрации Орловской области.


В Орловской области впервые прошел конкурс, направленный на популяризацию национальных проектов. На конкурс поступило более 70 творческих работ и информационных материалов - статьи, телевизионные передачи, новостные сюжеты, событийные циклы передач, тематические рубрики, созданные в электронных СМИ, а также материалы, размещенные в социальных сетях.
 
В номинации «Телевизионная журналистика» (направление «Виден результат») награду получили сотрудники ГТРК «Орел» - корреспондент Анна Вайсергисер и оператор Андрей Максимов. Они представили сюжет, посвященный технопарку «Кванториум».
 
По итогам прошлого года Орловская область заняла 13 место в федеральном рейтинге информационной активности и вошла в ТОП-20 субъектов России по количеству событийных материалов, размещенных в этой системе, сообщает информационный портал Орловской области.


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