Корреспондент и оператор ГТРК «Орел» стали победителями конкурса на лучшее освещение национальных проектов в Орловской области

|Главная » Новости
18:38, 11 мая 2022 года
Корреспондент и оператор ГТРК «Орел» стали победителями конкурса на лучшее освещение национальных проектов в Орловской областиЦеремония награждения прошла в администрации Орловской области.
В Орловской области впервые прошел конкурс, направленный на популяризацию национальных проектов. На конкурс поступило более 70 творческих работ и информационных материалов - статьи, телевизионные передачи, новостные сюжеты, событийные циклы передач, тематические рубрики, созданные в электронных СМИ, а также материалы, размещенные в социальных сетях.
В номинации «Телевизионная журналистика» (направление «Виден результат») награду получили сотрудники ГТРК «Орел» - корреспондент Анна Вайсергисер и оператор Андрей Максимов. Они представили сюжет
, посвященный технопарку «Кванториум».
По итогам прошлого года Орловская область заняла 13 место в федеральном рейтинге информационной активности и вошла в ТОП-20 субъектов России по количеству событийных материалов, размещенных в этой системе, сообщает
информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро