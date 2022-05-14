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13:57, 14 мая 2022 года Двум прославленным орловцам вручили удостоверения «Детей войны» Документ Народному артисту РФ Петру Воробьеву и Герою Социалистического труда Василию Кузнецову передала глава регдепартамента социальной защиты Ирина Гаврилина.





В Орловской области продолжается выдача удостоверений «Детей войны». В нашем регионе таковых насчитывается 39 тысяч человек. Накануне глава регдепартамента социальной защиты Ирина Гаврилина лично вручила документ Народному артисту РФ Петру Воробьеву и Герою Социалистического труда Василию Кузнецову. Напомним, что обладатели удостоверения имеют право на первоочередное обслуживание в учреждениях здравоохранения и соцзащиты.



Петр Сергеевич Воробьев — лауреат Тургеневской премии, премии семейных симпатий потомков графа С. М. Каменского, участник многочисленных Всероссийских и зарубежных фестивалей. За годы в профессии прожил судьбы более 200 персонажей. Снимался в игровом кино у Сергея Бондарчука («Красные колокола»), Родиона Нахапетова («На исходе ночи»), Сергея Урсуляка («Тихий Дон»). Есть у артиста и успешный режиссерский опыт. Творческий путь артиста начался более полувека назад. В августе 1974 года Петр Воробьев в труппу Орловского театра имени И. С. Тургенева.





Василий Дмитриевич Кузнецов связал трудовую карьеру с токарной профессией. Два созыва подряд избирался депутатом Верховного Совета СССР. Депутатскую работу совмещал с основной. Был отмечен наградами и высокими званиями: «Лучший токарь министерства», «Ударник коммунистического труда», «Победитель социалистического соревнования», «Ударник IX пятилетки». В 1971 году был награжден орденом Октябрьской революции. В 1976 был удостоен звания Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».





Фото: соцсети Ирины Гаврилиной



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Орловское Информбюро





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