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11:45, 20 мая 2022 года Орловская полиция ищет потерпевших от противоправной деятельности работников ООО «АТЛАС-М» и ИП Губина В. А. Пострадавших просят обратиться к правоохранителям.





Орловская полиция устанавливает потерпевших от противоправной деятельности работников ООО «АТЛАС-М» и ИП Губина В. А. В следственной части следственного управления УМВД России по Орловской области находится в производстве уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту совершения хищения, путем обмана, денежных средств граждан при неисполнении договорных обязательств – поставки металлических блок-контейнеров, деревянных бытовок, садовых домиков.



Гражданам, которым действиями указанных ООО и ИП причинен ущерб, просьба обратиться в СЧ СУ УМВД России по Орловской области по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, д. 15, кабинет № 75 или по телефону: 8 (4862) 400-125.



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Орловское Информбюро





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