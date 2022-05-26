Орловская строительная техника и специалисты прибыли в Луганскую Народную Республику

|
|
|Главная » Новости
16:45, 26 мая 2022 года
Орловская строительная техника и специалисты прибыли в Луганскую Народную РеспубликуТам наши рабочие и машины помогут в восстановлении разрушенной дорожной инфраструктуры.
Строительная техника и специалисты, уехавшие в Луганскую народную Республику для помощи в восстановлении дорожной инфраструктуры, прибыли к месту назначения. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
20 дорожных машин и 30 рабочих машин выехали из Орловской области во вторник, 24 мая. Из нашего региона в республики Донбасса планируют направить порядка сотни спецмашин. Всего нашим специалистам предстоит помочь фактически заново возвести 50 километров улиц, трасс и мостов в Луганской народной Республике и 35 километров в окрестностях Донецка.
Орловское Информбюро