На площади Маршала Жукова в Орле появятся новые туи

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19:07, 27 мая 2022 года
На площади Маршала Жукова в Орле появятся новые туиТам будут посажены 22 дерева и разноцветия.
В ходе сегодняшней сессии Городского совета Орла была затронута тема дальнейшего благоустройства площади Маршала Жукова.
Было заявлено, что на общественной территории посажены 22 туи и разноцветия. Также появятся урны и будут завершены работы по восстановлению элементов, которые были повреждены зимой. Депутаты одобрили эти изменения, – сообщили в городском совете.
Напомним, ранее на площади Маршала Жукова неизвестными было отравлено свыше 40 туй и десятки метров рулонного газона. Спасти погибшие деревья уже невозможно.
Орловское Информбюро