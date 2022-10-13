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11:05, 12 октября 2022 года В эти минуты в Орле проходит церемония закрытия XVII Образовательных чтений ЦФО Образовательные чтения "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека" организованы Министерством просвещения и Русской Православной церковью.





В эти минуты в Орловском государственном академическом театре имени И.С. Тургенева проходит церемония закрытия XVII Образовательных чтений Центрального федерального округа.



Накануне участники чтений – педагоги, воспитатели, представители церкви - обсудили вопросы, связанные с глобальными вызовами современности и духовным выбором человека.



В рамках чтений проходит и межрегиональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики воспитания и работы с детьми до 20 лет.

Накануне лучшие педагоги ЦФО были отмечены наградами. Среди них и орловчанка Ирина Самойлова. Она будет представлять наш регион на заключительном этапе конкурса, который состоится в Москве.



На сегодняшней церемонии закрытия гостей ждёт подведение итогов и концертная программа.



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Орловское Информбюро





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