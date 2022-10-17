10-тонная посылка из Орловщины отправлена мобилизованным землякам

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11:02, 15 октября 2022 года
10-тонная посылка из Орловщины отправлена мобилизованным землякамСбор и отправка посылок солдатам из Орловской области не прекращается ни на день.
10-тонная посылка из Орловщины доставлена мобилизованным землякам. Как сообщает губернатор Андрей Клычков, в этот раз в груз вошли зимние костюмы, тактические ботинки, теплая одежда и нижнее белье, кровати-раскладушки, медикаменты, печи, разнообразные продукты, сигареты и многое другое. А также военнослужащим переданы письма от детей, родных, знакомых.
Андрей Клычков благодарит всех, кто участвует в сборе помощи для мобилизованных орловцев.
Орловское Информбюро