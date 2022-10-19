"Для жителей региона ничего не изменится" – Клычков о введении на Орловщине уровня повышенной готовности

Указ о мерах, осуществляемых в субъектах РФ, подписан сегодня Владимиром Путиным.

Как пояснил губернатор Андрей Клычков, для жителей региона ничего не изменится.



Андрей Клычков: "На самом деле, мы с марта месяца еженедельно проводим заседание оперативных штабов, в рамках тех задач, которые сегодня президент подчеркнул. Сегодня у нас было такое совещание. Мы определим объекты инфраструктуры, транспорта, где необходимо усилить меры безопасности. Но, должен сказать, в регионе для жителей ничего не изменится. Мы занимаемся мерами безопасности с марта, чтобы не допустить каких либо эксцессов на территории региона".