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20:30, 19 октября 2022 года

"Для жителей региона ничего не изменится" – Клычков о введении на Орловщине уровня повышенной готовности

Указ о мерах, осуществляемых в субъектах РФ, подписан сегодня Владимиром Путиным.


Владимир Путин на заседании Совбеза объявил о введении военного положения на присоединённых к России территориях. Также в субъектах ЦФО, в том числе и в Орловской области, введен уровень повышенной готовности.
 
Как пояснил губернатор Андрей Клычков, для жителей региона ничего не изменится. 
 
Андрей Клычков"На самом деле, мы с марта месяца еженедельно проводим заседание оперативных штабов, в рамках тех задач, которые сегодня президент подчеркнул. Сегодня у нас было такое совещание. Мы определим объекты инфраструктуры, транспорта, где необходимо усилить меры безопасности. Но, должен сказать, в регионе для жителей ничего не изменится. Мы занимаемся мерами безопасности с марта, чтобы не допустить каких либо эксцессов на территории региона".


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