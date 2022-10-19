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20:45, 19 октября 2022 года В ближайшую субботу еще одна группа мобилизованных получит посылку с необходимыми вещами Всего на оснащение мобилизованных необходимым набором вещей из бюджета Орловской области выделено 27 млн рублей.





Как сообщил губернатор Андрей Клычков, еще одна группа мобилизованных орловцев скоро получит необходимый набор вещей.

"У нас есть еще одна часть, где находится малое количество ребят. Мы в субботу планируем отправку дополнительного груза по запросу офицеров-медиков. И также дополнительно отгрузим рюкзаки, которые получат те, кто их не получил – их небольшое количество, всего десять человек. Мы доставим им груз, чтобы в полном объеме укомплектовать наших ребят", - пояснил глава региона.

Каждый мобилизованный получает тактический рюкзак со всем необходимым:



- спальник - костюм камуфлированный демисезонный - сапоги - наколенники - термобелье - вязаные перчатки уставные - не менее двух пар демисезонных и зимних хлопчатобумажных носков - хлопчатобумажное полотенце - не менее трех одноразовых станков для бритья - ручной фонарь - мультитул - не менее трех батареек (элементов питания) - жгут Эсмарха.



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Орловское Информбюро





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