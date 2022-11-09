Пенсионерка, пожертвовавшая накоплениями ради российских солдат, вошла в общественный совет Орла

|
|
|Главная » Новости
9:12, 9 ноября 2022 года
Пенсионерка, пожертвовавшая накоплениями ради российских солдат, вошла в общественный совет ОрлаЛюдмила Яковлевна Жигайло – регулярная посетительница пунктов приема гуманитарной помощи, куда она приносит посылки.
Орловская пенсионерка Людмила Яковлевна Жигайло, пожертвовавшая 100 тыс. рублей накоплений для нужд участников СВО, вошла в общественный совет Орла, – сообщили в городской администрации. Такие деньги на месте брать не хотели, попытавшись отговорить орловчанку, но та была непреклонна. Позже женщину навестил губернатор Андрей Клычков, поблагодарив ее за гражданский подвиг.
Женщина регулярно приносит посылки в пункты приема гуманитарной помощи. «Я просто очень люблю свою страну и все, что делается для страны – значит, делается для меня», – описывает свои поступки пенсионерка.
Фото с сайта мэрии Орла
Орловское Информбюро