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19:37, 14 ноября 2022 года В ночь на 15 ноября в Орле ударит мороз Прогнозы обещают -3 градуса





Сегодня ночью в Орле ударит мороз. Синоптики говорят о похолодании до -3 градусов.



По сообщению Росгидрометцентра, завтра ожидается пасмурная погода, с южным ветром 2 м/с и атмосферным давлением 745 мм рт.ст. Днем осадков не предвидится, температурные значения доберутся до плюса, правд выше нуля будет всего 1 градус. К вечеру вторника начнет холодать, ночью пойдет снег.



А со второй половины недели в регионе ожидается настоящая зима с сильными ветрами, снегопадами и морозом.





Ольга СУПОНЕВА





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