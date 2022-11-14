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20:27, 14 ноября 2022 года На Красном мосту Орла больше не будет работ ниже уровня воды Рабочие завершили бетонирование железобетонной "рубашки" на главной опоре





Ремонт Красного моста в Орле продолжается. До холодов рабочие успели выполнить намеченную цель: завершены работы ниже уровня воды.



- С егодня рабочие закончили извлекать шпунтовое ограждение, которое предназначалось для подводного бетонирования железобетонной "рубашки" центральной русловой опоры. Больше работ ниже уровня воды не будет администрации Орла.



В планах на ближайшие дни у мостовиков - бетонирование подпорной стенки и демонтаж пролетного строения. Как мы уже сообщали раньше, рабочие бригады , - рассказали вВ планах на ближайшие дни у мостовиков - бетонирование подпорной стенки и демонтаж пролетного строения. Как мы уже сообщали раньше, рабочие бригады пополнятся новыми сотрудниками.





Ольга СУПОНЕВА





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