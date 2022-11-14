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20:13, 14 ноября 2022 года

Андрей Клычков рассказал о быте мобилизованных орловцев

По словам губернатора, еда у бойцов вкусная, а условия размещения - хорошие


Губернатор Орловской области  в рамках прямого эфира 14 ноября рассказал об условиях быта мобилизованных мужчин. Глава региона посетил их в Смоленской области в минувшие выходные, удалось пообщаться, услышать пожелания, передать посылки, а заодно и проверить, как живут и обучаются военнослужащие.

- Посмотрел условия размещения, хорошие условия, казарма, столовая, магазины внутри. Выдают и форму и обмундирование, но вещи которые мы довозим имеют тоже большое значение. Сами готовят, четыре орловских повара было в буфетной части, готовят в походных печках, все очень вкусно, с едой вопросов никаких нет.  Настрой у ребят очень хороший, учеба каждый день идет, командиры говорят: "самое важное - это научить ребят", - поделился  Андрей Клычков.

Глава области рассказал, что приняты обращения от орловцев, которые возьмут в работу. 

- Следующая наша задача  - двигаться и видеть дальнейшую потребность. Мы занимаемся этой работой, это в рамках нашей гражданской поддержки, - подчеркнул губернатор.

 

 







Ольга СУПОНЕВА
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