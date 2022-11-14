Андрей Клычков рассказал о быте мобилизованных орловцев

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20:13, 14 ноября 2022 года
Андрей Клычков рассказал о быте мобилизованных орловцевПо словам губернатора, еда у бойцов вкусная, а условия размещения - хорошие
Губернатор Орловской области в рамках прямого эфира 14 ноября рассказал об условиях быта мобилизованных мужчин. Глава региона посетил их в Смоленской области в минувшие выходные, удалось пообщаться, услышать пожелания, передать посылки, а заодно и проверить, как живут и обучаются военнослужащие.
- Посмотрел условия размещения, хорошие условия, казарма, столовая, магазины внутри. Выдают и форму и обмундирование, но вещи которые мы довозим имеют тоже большое значение. Сами готовят, четыре орловских повара было в буфетной части, готовят в походных печках, все очень вкусно, с едой вопросов никаких нет. Настрой у ребят очень хороший, учеба каждый день идет, командиры говорят: "самое важное - это научить ребят", - поделился Андрей Клычков.
Глава области рассказал, что приняты обращения от орловцев, которые возьмут в работу.
- Следующая наша задача - двигаться и видеть дальнейшую потребность. Мы занимаемся этой работой, это в рамках нашей гражданской поддержки, - подчеркнул губернатор.
Ольга СУПОНЕВА