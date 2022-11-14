Андрей Клычков рассказал о быте мобилизованных орловцев

осмотрел условия размещения, хорошие условия, казарма, столовая, магазины внутри.

Выдают и форму и обмундирование, но вещи которые мы довозим имеют тоже большое значение. Сами готовят, четыре орловских повара было в буфетной части, готовят в походных печках, все очень вкусно, с едой вопросов никаких нет. Настрой у ребят очень хороший, учеба каждый день идет, командиры говорят: "самое важное - это научить ребят", - поделился Андрей Клычков.



Глава области рассказал, что приняты обращения от орловцев,

- Следующая наша задача - двигаться и видеть дальнейшую потребность. Мы

занимаемся этой работой, это в рамках нашей гражданской поддержки, - подчеркнул губернатор.