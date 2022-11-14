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20:33, 14 ноября 2022 года Андрей Клычков о выплатах мобилизованным орловцам: "Взял номера карт, чтобы проверить" Губернатор во время прямого эфира рассказал, что почти все бойцы получили по 50 тысяч рублей









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Также во время эфира он

Небольшой процент остался кто не получил, я взял у них номера карт, чтобы после проверки средства направить, - отметил Андрей Евгеньевич.Также во время эфира он рассказал подробнее о поездке в Смоленскую область к призванным в рамках частичной мобилизации орловским мужчинам. Во время прямого эфира в соцсетях 14 ноября Андрей Клычков затронул тему выплат мобилизованным. От их близких поступают обращения о том, что не все получили установленные выплаты по 50 тысяч рублей. Губернатор объяснил, в чем может быть причина и когда деньги дойдут до адресатов.







Ольга СУПОНЕВА





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