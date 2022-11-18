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9:10, 18 ноября 2022 года Игорь Петчин рассказал, почему нужно поторопиться с выбором места для поликлиники в Орле По словам и.о. главы регионального депздрава, не освоенные деньги могут вернуться обратно в федеральный центр.









- На самом деле строительство нового здания крайне необходимо для Орла, существующее практически находится в аварийном состоянии. Мы просим у федерального Минздрава перевести лимиты на следующий год. Мы должны решить для себя: нужна нам эта поликлиника или нет? Риски о возвращении финансовых средств очень серьезные. Если мы не определимся, можем потерять больницу, - отметил Игорь Петчин. Исполняющий обязанности руководителя Департамента здравоохранения Орловской области 17 ноября стал гостем программы "Контакт" на ГТРК "Орел". Разговор зашел о злободневных проблеммах, в частности, о строительстве нового здания поликлиники №1 . Сейчас жители должны выбрать место для него, и Игорь Петчин попросил поторопиться: в противном случае, можно потерять финансирование.











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