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14:46, 18 ноября 2022 года

Местом для строительства поликлиники №1 в Орле выбрана территория у Герценского моста

В администрации озвучили итоги голосования.


Итоги голосования по выбору места для строительства поликлиники №1 подвели в Орле. Судя по представленной городской администрацией информации, здание расположится в районе Герценского моста.

- Всего в голосовании приняли участие 2 589 человек.  Победивший вариант набрал 1 414 голосов, территория на Московском и Старо-Московском шоссе, улице Паровозной – 1 042 голоса. За возможность строительства поликлиники в пер. Артельном проголосовали 133 человека,  - сообщили в администрации Орла.

Как ранее рассказывали корреспонденты ГТРК "Орел", группа активистов высказалась против строительства в указанном месте. Причина не только в вырубке аллеи, но и в том, что данная локация может попасть в зону подтопления весной. И.о. главы регионального департамента здравоохранения Игорь Петчин при этом поторопил орловцев с выбором. По его словам, если не пустить выделенные деньги в дело, их придется вернуть в федеральный центр и тогда город останется без новой поликлиники. 




Ольга СУПОНЕВА
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