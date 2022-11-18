Местом для строительства поликлиники №1 в Орле выбрана территория у Герценского моста

В администрации озвучили итоги голосования.

Итоги голосования по выбору места для строительства поликлиники №1 подвели в Орле. Судя по

представленной





- Всего в голосовании приняли участие 2 589 человек. Победивший вариант набрал 1 414 голосов, территория на Московском и Старо-Московском шоссе, улице Паровозной – 1 042 голоса. За возможность строительства поликлиники в пер. Артельном проголосовали 133 человека, - сообщили в администрации Орла.



Как ранее рассказывали корреспонденты ГТРК "Орел", группа активистов городской администрацией информации, здание расположится в районе Герценского моста.- Всего в голосовании приняли участие 2 589 человек. Победивший вариант набрал 1 414 голосов, территория на Московском и Старо-Московском шоссе, улице Паровозной – 1 042 голоса. За возможность строительства поликлиники в пер. Артельном проголосовали 133 человека, - сообщили вКак ранее рассказывали корреспонденты ГТРК "Орел", группа активистов высказалась против строительства в указанном месте. Причина не только в вырубке аллеи, но и в том, что данная локация может попасть в зону подтопления весной. И.о. главы регионального департамента здравоохранения Игорь Петчин при этом поторопил орловцев с выбором. По его словам, если не пустить выделенные деньги в дело, их придется вернуть в федеральный центр и тогда город останется без новой поликлиники.



