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10:41, 20 ноября 2022 года

Мэр Парахин извинился перед жителями Орла за некачественную уборку улиц от снега

Градоначальник отчитал коммунальные службы за халтурную работу по борьбе с последствиями снегопада.


Впечателениями от уборки улиц Орла мэр Юрий Парахин поделился в своем телеграм-канале. Главе города работа коммунальных служб пришлась не по нраву. 

- Объехал только что город. Небольшое резюме после первого снегопада: Орел убран из ряда вон плохо. Причина – из 14 КДМ до утра доработали всего три! Сейчас в уборке задействовано восемь единиц. «Техника оказалась не готова». Но разве это должно волновать горожан?  - возмутился мэр.

По словам Парахина, директор "Спецавтобазы" и его зам получили выговор. Работу "Спецавтобазы" по уборке снега не примут и не оплатят. Мэр также попросил у орловцев прощения за некачественную уборку улиц и пообещал ситуацию держать на личном контроле. 

Как уже ранее сообщала ГТРК "Орел", по информации горадминистрации уборка дорог и тротуаров ведется в круглосуточном режиме. 




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