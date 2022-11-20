Главная » Новости



10:41, 20 ноября 2022 года Мэр Парахин извинился перед жителями Орла за некачественную уборку улиц от снега Градоначальник отчитал коммунальные службы за халтурную работу по борьбе с последствиями снегопада.









- Объехал только что город. Небольшое резюме после первого снегопада: Орел убран из ряда вон плохо. Причина – из 14 КДМ до утра доработали всего три! Сейчас в уборке задействовано восемь единиц. «Техника оказалась не готова». Но разве это должно волновать горожан? -



По словам Парахина, директор "Спецавтобазы" и его зам получили выговор. Работу "Спецавтобазы" по уборке снега не примут и не оплатят. Мэр также попросил у орловцев прощения за некачественную уборку улиц и пообещал ситуацию держать на личном контроле.



Как уже ранее Впечателениями от уборки улиц Орла мэр Юрий Парахин поделился в своем телеграм-канале. Главе города работа коммунальных служб пришлась не по нраву.- Объехал только что город. Небольшое резюме после первого снегопада: Орел убран из ряда вон плохо. Причина – из 14 КДМ до утра доработали всего три! Сейчас в уборке задействовано восемь единиц. «Техника оказалась не готова». Но разве это должно волновать горожан? - возмутился мэр.По словам Парахина, директор "Спецавтобазы" и его зам получили выговор. Работу "Спецавтобазы" по уборке снега не примут и не оплатят. Мэр также попросил у орловцев прощения за некачественную уборку улиц и пообещал ситуацию держать на личном контроле.Как уже ранее сообщала ГТРК "Орел", по информации горадминистрации уборка дорог и тротуаров ведется в круглосуточном режиме.









Вести-Орёл





Новости СМИ2