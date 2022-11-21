В понедельник 21 ноября в Орле -1 и снег с дождем

Ожидается сильный ветер с востока.

Как сообщает Росгидрометцентр, сегодня жителям Орла и области стоит ждать пасмурного неба. На термометрах -1 градус, ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. Сильный ветер с востока будет дуть со скоростью 6 м/с, атмосферное давление на уровне 742 мм рт.ст.



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