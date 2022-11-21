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9:03, 21 ноября 2022 года Орел стал в утренних пробках Прошедший в выходные снегопад спровоцировал заторы на дорогах.





Утро понедельника для автолюбителей и пассажиров общественного транспорта в Орле выдалось напряженным: город стал в пробках. Из-за прошедшего на выходных снегопада образовались серьезные заторы.



Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", "покраснели" основные транспортные развязки. Движение затруднено в Заводском районе: на Комсомольской, Васильевской, Карачевской, Нормандии-Неман, Гагарина. В Советском районе стоят Октябрьская, Генерала Родиа, Матвеева. Пробки на мосту Дружбы и Герценском, в Железнодорожном районе затруднено движение по улице 5 Августа и Курской. А из Зареченского микрорайона, по сообщениям наших читаталей, выезд занял порядка часа.



Снегопад обрушился на Орел в субботу, 19 ноября. Коммунальщики с работой не справились, за что получили выговор и нагоняй от мэра.





Ольга СУПОНЕВА





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