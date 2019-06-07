Делегация Орловской области принимает участие в Международном экономическом форуме

|
пятница
7.06.2019
0:24:13
|
|
Делегация Орловской области принимает участие в Международном экономическом форумеПервые итоги: проведено несколько очень важных деловых встреч, в том числе, и с зарубежными партнерами, и подписанные соглашения о сотрудничестве.
Уже подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Орловской области и банком ВТБ. В планах реализация совместных инвестиционных программ.
Кроме того, будет сотрудничество в торгово-экономической и культурной сфере с Кузбассом. В частности, внимание будет направлено на развитие наукоемких производств.
Подписан документ с управляющей компанией Российского Фонда прямых инвестиций - для привлечения лучших мировых технологий и кадров в наш регион.
«Керама-марацци» вложит 5 млрд рублей в проект по созданию многопрофильного комплекса по выпуску сантехники и керамического гранита. Первая очередь будет запущена уже в начале будущего года.
«Агрос» инвестирует 250 млн. рублей. Это проект по строительству предприятия по переработке зерна.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Андреем Клычковым и директором «Квадры» - для того, чтобы повысить качество и надежность теплоснабжения орловцев, будет вложено 3 млрд. рублей.
И еще один важный документ – «дорожная карта» между правительством нашей области и Санкт-Петербургом по сотрудничеству на ближайшие три года. Андрей Клычков и Александр Беглов скрепили документ своими подписями.
Мероприятия продлятся до 8 июня. На площадках форума состоится более 150 деловых мероприятий. В том числе с делегациями из десятка стран. Участниками форума стали представители 140 стран.
Андрей Клычков уже пообщался с президентом Итало-Российской торговой палаты, подписал меморандум о сотрудничестве с французской компанией.
Главная тема форума в этом году – «Формируй повестку устойчивого развития».
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта