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Делегация Орловской области принимает участие в Международном экономическом форуме

банком ВТБ. В планах реализация совместных инвестиционных программ. Уже подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Орловской области и. В планах реализация совместных инвестиционных программ.

Кузбассом. В частности, внимание будет направлено на развитие наукоемких производств. Кроме того, будет сотрудничество в торгово-экономической и культурной сфере с. В частности, внимание будет направлено на развитие наукоемких производств.

Подписан документ с управляющей компанией Российского Фонда прямых инвестиций - для привлечения лучших мировых технологий и кадров в наш регион.

«Керама-марацци» вложит 5 млрд рублей в проект по созданию многопрофильного комплекса по выпуску сантехники и керамического гранита. Первая очередь будет запущена уже в начале будущего года.

«Агрос» инвестирует 250 млн. рублей. Это проект по строительству предприятия по переработке зерна.

Подписано соглашение о сотрудничестве между Андреем Клычковым и директором «Квадры» - для того, чтобы повысить качество и надежность теплоснабжения орловцев, будет вложено 3 млрд. рублей.

И еще один важный документ – «дорожная карта» между правительством нашей области и Санкт-Петербургом по сотрудничеству на ближайшие три года. Андрей Клычков и Александр Беглов скрепили документ своими подписями.

Мероприятия продлятся до 8 июня. На площадках форума состоится более 150 деловых мероприятий. В том числе с делегациями из десятка стран. Участниками форума стали представители 140 стран.

Андрей Клычков уже пообщался с президентом Итало-Российской торговой палаты, подписал меморандум о сотрудничестве с французской компанией.

Главная тема форума в этом году – «Формируй повестку устойчивого развития».