Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- ДТП на объездной. Есть пострадавшие, но это не люди.

В результате аварии опрокинулась фура с животными. Наш корреспондент Иван Суверин побывал на месте происшествия.



- Транспортная блокада в отдельно взятом районе. Почему жители нескольких сёл остались без автобусного сообщения? В ситуации разбиралась наша съемочная группа.



- Орловцам предлагают проверить, знают ли они географию своей страны? Началась регистрация на участие в тематическом диктанте.



- Дом для редких птиц: сегодня в регионе приступили к обустройству гнезд для черного аиста.



- Точка в парусном сезоне: расскажем, с каким результатом завершили этот год орловские яхтсмены.







Вести-Орёл

2 октября 2019 года







На главную страницу





