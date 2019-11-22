Новости версия для печати Скончался главврач Малоархангельской ЦРБ Как нам стало известно из собственных источников в правоохранительных органах, в ближайшие дни уголовное дело о нападении на главврача Малоархангельской ЦРБ перейдет из полиции в следственный комитет.



Напомним, Юрий Трубников получил травмы 7 ноября этого года в ходе дорожного конфликта на трассе Орел-Тамбов в Свердловском районе. Ссора вышла из-за того, что одному из водителей показалось, что врач, управлявший личной автомашиной, препятствовал обгону. Травма, полученная в ходе потасовки, была настолько серьезна, что в руки коллег из областной клинической больницы попал медик в состоянии комы.

Александр Чумак, зам. главного врача по хирургии Орловской областной клинической больницы: «Он поступил седьмого числа с тяжелой черепно-мозговой травмой - переломом основания черепа, субарахноидальным кровоизлиянием, гематомой внутричерепной, был экстренно оперирован».

Напомним, полицией было возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью, теперь следователям СКР предстоит переквалифицировать состав преступления.





Иван Суверин

22 ноября 2019 года







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