Скончался главврач Малоархангельской ЦРБ

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Скончался главврач Малоархангельской ЦРБКак нам стало известно из собственных источников в правоохранительных органах, в ближайшие дни уголовное дело о нападении на главврача Малоархангельской ЦРБ перейдет из полиции в следственный комитет.
Напомним, Юрий Трубников получил травмы 7 ноября этого года в ходе дорожного конфликта на трассе Орел-Тамбов в Свердловском районе. Ссора вышла из-за того, что одному из водителей показалось, что врач, управлявший личной автомашиной, препятствовал обгону. Травма, полученная в ходе потасовки, была настолько серьезна, что в руки коллег из областной клинической больницы попал медик в состоянии комы.
Александр Чумак, зам. главного врача по хирургии Орловской областной клинической больницы: «Он поступил седьмого числа с тяжелой черепно-мозговой травмой - переломом основания черепа, субарахноидальным кровоизлиянием, гематомой внутричерепной, был экстренно оперирован».
Напомним, полицией было возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью, теперь следователям СКР предстоит переквалифицировать состав преступления.