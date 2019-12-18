Сегодня в Орле состоится одно из главных спортивных событий года – Олимпийский бал Награды получат спортсмены, достигшие наиболее ярких результатов в 2019 году.





Победителей определят в 12 номинациях. Не оставят без благодарностей и тренеров, которые вели своих воспитанников к успеху. Также отметят лучшие команды, спортивные федерации и районы по реализации комплекса ГТО.





Анастасия Дорохова

18 декабря 2019 года



