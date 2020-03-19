COVID-19: Орел переходит на новый режим работы Заседания областного правительства пройдут в новом формате. Брифинг для журналистов прошел в прямом эфире «Радио России. Орел». Открыта горячая линия для пожилых людей. Изменены правила поведения в орловских храмах.





Опасность распространения коронавируса заставила искать новые формы для диалога с общественностью - сегодня на «Радио России. Орел» прошел первый дистанционный брифинг. Необычный формат позволил журналистам задавать вопросы гостю студии по телефону. А ответы прозвучали уже в радиоэфире. Для большего охвата также велась прямая Интернет-видеотрансляция . На подобный формат работы с понедельника переходит и областное правительство. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Совещания мы будем проводить в дистанционном режиме. Смысл не только в том, чтобы мы не собирались в одном зале, а скорее оптимизация рабочего времени, чтобы главы находились на местах и в режиме конференцсвязи решали те же самые задачи». горячая линия для пожилых людей, у которых нет возможности самостоятельно обеспечить себя предметами первой необходимости, продуктами питания и лекарствами, назначенными врачами. Менять подходы в работе с орловцами пришлось и областным соцслужбам. С сегодняшнего дня в нашем регионе заработала, у которых нет возможности самостоятельно обеспечить себя предметами первой необходимости, продуктами питания и лекарствами, назначенными врачами. Ирина Гаврилина, руководитель департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Если возникнут вопросы, касающиеся состояния здоровья, то, конечно, это зона компетенции органов здравоохранения, но в случае необходимости мы будем перенаправлять информацию, поступающую к нам, чтобы помощь оказывалась своевременно». Между тем, за последние сутки ситуация в регионе не изменилась - нет ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом. Прежним осталось и количество орловцев, за которыми сейчас наблюдают медики. Актуальную информацию сегодня обсуждали в облсовете, на заседании комитета по здравоохранению. Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Под наблюдение медиков находится 75 человек. Три человека находятся на карантине в больнице имени Боткина, два человека находятся в обсервации - также под наблюдением, и 70 человек находятся на самоизоляции в домашних условиях». Пандемия заставляет и общественные институты принимать меры безопасности. Например, Русская Православная церковь разработала инструкцию, в которой 22 пункта запрета. Прихожанам нельзя целовать крест по окончании литургии, а священникам - совершать таинства без медицинских перчаток. Также дезинфицируются иконы, к которым прикладываются верующие, и после каждого крещения обеззараживается купель. Евгений Борисов, руководитель информационно-аналитического отдела Орловской митрополии: «Пока богослужения совершаются в привычном порядке. Митрополит Тихон совершает все службы, которые были запланированы в его графике. У нас, в Орловской области, нет причин в настоящий момент к усилению каких-либо мер». Также митрополит Тихон благословил молебен, который будет служиться в связи с угрозой распространения коронавируса. Соборное молебное пение с сегодняшнего дня будет совершаться ежедневно во всех храмах Орловской епархии в 16:30. Еще одной хорошей новостью сегодняшнего дня стало то, что Орловская чулочно-носочная фабрика решила закрыть дефицит защитных масок и начала шить свои, выполнены они из хлопка и полиамида. Правда, маска носит скорее сувенирный характер, но ее можно обработать специальными средствами. В продаже маски появятся через день-другой.





Антон Киселёв

19 марта 2020 года



