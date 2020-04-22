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Андрей Клычков: «Самую большую опасность представляют люди, которые скрывают факт выезда в другие регионы и контакт с прибывшими в область»В Орловской области лабораторно подтверждено 238 случаев заболевания коронавирусом. 10 человек выздоровело. Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались (мужчины в возрасте 68 и 84 лет).
Самое большое количество новых зараженных в Мценском районе, включая город Мценск – 16 человек. 10 больных - из Орла. Трое из Урицкого и двое из Свердловского районов. По одному в городе Ливны, Орловском, Глазуновском, Знаменском, Верховском, Покровском, Корсаковском, Кромском и Шаблыкинском районах.
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.
Всего из 238 человек с диагнозом COVID-19:
- 69 человек – в Орле;
- 43 - в городе Мценске и Мценском районе;
- 20 – в Болховском районе;
- 19 – в Урицком районе;
- 15 – в Орловском районе;
- 13 – в Залегощенком районе;
- 12 – в Новосильском районе;
- 10 – в Покровском районе;
- 6 – в Свердловском районе;
- 5 – в Знаменской районе;
- по 4 заболевших – в Ливенском, Малоархангельском, Хотынецком и Верховском районах;
- 3 – в городе Ливны;
- по 2 – в Кромском, Глазуновском и Шаблыкинском районах;
- один – в Корсаковском районе.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «К сожалению, темпы распространения вируса в муниципалитетах набирают обороты. В целом ситуация под контролем, границы региона под надежной защитой учетно-заградительных постов. Мы увеличиваем показатели тестирования: за сутки сделано 930 анализов. Проверяем выполнение санитарных норм работающих предприятий. Вся система здравоохранения находится в режиме повышенной готовности к любым вариантам развития ситуации».
Как подчеркнул глава региона
, на сегодняшний момент самую большую опасность представляют люди, которые скрывают факт выезда в другие регионы и контакт с прибывшими в область, тем самым рискуя собственным здоровьем и здоровьем окружающих.
Орловское Информбюро
22 апреля 2020 года