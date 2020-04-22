Андрей Клычков: «Самую большую опасность представляют люди, которые скрывают факт выезда в другие регионы и контакт с прибывшими в область» В Орловской области лабораторно подтверждено 238 случаев заболевания коронавирусом. 10 человек выздоровело. Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались (мужчины в возрасте 68 и 84 лет).







За минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 40 человек Самое большое количество новых зараженных в Мценском районе, включая город Мценск – 16 человек. 10 больных - из Орла. Трое из Урицкого и двое из Свердловского районов. По одному в городе Ливны, Орловском, Глазуновском, Знаменском, Верховском, Покровском, Корсаковском, Кромском и Шаблыкинском районах. Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.

Всего из 238 человек с диагнозом COVID-19: - 69 человек – в Орле; - 43 - в городе Мценске и Мценском районе; - 20 – в Болховском районе; - 19 – в Урицком районе; - 15 – в Орловском районе; - 13 – в Залегощенком районе; - 12 – в Новосильском районе; - 10 – в Покровском районе; - 6 – в Свердловском районе; - 5 – в Знаменской районе; - по 4 заболевших – в Ливенском, Малоархангельском, Хотынецком и Верховском районах; - 3 – в городе Ливны; - по 2 – в Кромском, Глазуновском и Шаблыкинском районах; - один – в Корсаковском районе. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «К сожалению, темпы распространения вируса в муниципалитетах набирают обороты. В целом ситуация под контролем, границы региона под надежной защитой учетно-заградительных постов. Мы увеличиваем показатели тестирования: за сутки сделано 930 анализов. Проверяем выполнение санитарных норм работающих предприятий. Вся система здравоохранения находится в режиме повышенной готовности к любым вариантам развития ситуации». Как подчеркнул глава региона , на сегодняшний момент самую большую опасность представляют люди, которые скрывают факт выезда в другие регионы и контакт с прибывшими в область, тем самым рискуя собственным здоровьем и здоровьем окружающих.





Орловское Информбюро

22 апреля 2020 года



