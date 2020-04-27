Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- На передовой: медики противотуберкулезного диспансера привыкают к новой спецформе.









- Спустя 77 лет они возвращают героев из последнего боя.









- Орловский клуб подводного плавания претендует на международную премию.