Андрей Клычков рассказал о следующих этапах снятия ограничений Губернатор Орловской области сообщил об этом во время прямого эфира в соцсетях.





Андрей Клычков: «Многие представители бизнеса активно настаивают на том, чтобы всё открыть. Но по общепиту, по большим торговым центрам я не готов даже назвать дату. Нужно хотя бы неделю простоять в стабильном режиме, для того чтобы перейти к следующему шагу. Это будет сделано, как только появится такая возможность, и, поверьте, я один из первых, кто в этом заинтересован. Но есть и ограничения, установленные законом, есть и меры безопасности».

Ранее Андрей Клычков во время прямого эфира сообщал о продлении санитарно-эпидемиологических ограничений в области до 14 июня . С 3 июня ряд предприятий региона смогут возобновить деятельность в уведомительном порядке.





Артемий Лукьянчиков

2 июня 2020 года



