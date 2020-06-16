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На Орловщине аграрии и пасечники сели за стол переговоров

Совместно пытались понять, как сохранить посевы и не навредить пчелам.


Проблема возникла еще в прошлом году: после обработки полей пестицидами погибло множество пчелосемей. О возбужденных уголовных делах узнали по всей России.

Проблема, по мнению пчеловодов, в том, что сельхозпредприятия проводят обработку полей пестицидами без предупреждения. А если и вводят в курс дела пасечников, то часто без указания точной даты обработки. Между тем пчел в ульях на долгий срок не закроешь.

По мнению пчеловодов, обрабатывать посевы на полях нужно веществами второго или третьего класса опасности. А Роспотребнадзор рекомендует аграриям проводить обработку, когда растение еще не зацвело, в безветренную погоду и вечернее время.

Анастасия Дамаева, замначальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области:
«Проведение работ по обработке сельскохозяйственных земель пестицидами допускается с использованием санитарных разрывов. Этот разрыв устанавливается не менее 300 метров до близлежащих населенных пунктов или мест отдыха населения».

Орловщина - сельскохозяйственный регион, и без обработки полей рекордных урожаев можно не ждать, поэтому в Орловском районе пасечники и аграрии сели за стол переговоров. Ключевой вопрос, как найти общий язык и сохранить и посевы и медоносов.

Юрий Данилов, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Орловского района:
«Пчеловоды должны тоже выстраивать свою работу таким образом, чтобы они не ставили пасеки хаотично. Об этом они тоже должны в сельские поселения заявлять, с руководителями контакт поддерживать с сельхоз предприятиями, фермерами».

На данное время официально только в Орловском районе 7 пчелопасек и 548 пчелосемей. При наличии соответствующего документа можно получить материальное возмещение в случае отравления пчел. Если случилось ЧП, специалисты советуют все зафиксировать на камеру и уведомить ветслужбу. Комиссия, в состав которой входят представители ветслужбы, администрации сельхозпоселения, полиции, проведет обследование пасеки и вынесет решение. А еще в такой ситуации главное - не медлить: пробы на исследование в лабораторию должны быть доставлены в течение суток с момента отбора материалов.


Анна Вайсергисер
16 июня 2020 года
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